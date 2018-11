Emeritierter Trierer Weihbischof Leo Schwarz ist tot

Der emeritierte Trierer Weihbischof Leo Schwarz ist tot. Er starb nach Angaben des Bistums am Montagmorgen im Alter von 87 Jahren. Von Rolf Seydewitz

Fast ein Vierteljahrhundert lang war der 1931 in Braunweiler nahe Bad Kreuznach geborene Leo Schwarz Weihbischof in Trier. Nach dem Abitur begann er zunächst ein Pädagogikstudium und arbeitete als Lehrer, ehe er sich für ein Theologiestudium entschied. 1960 zum Priester geweiht, ging er 1962 für acht Jahre als Seelsorger nach Bolivien. Anschließend wurde Schwarz Pfarrer in Pellingen bei Trier. Von 1974 an war er zwei Jahre lang stellvertretender Leiter, bis 1982 Hauptgeschäftsführer des weltweit größten kirchlichen Entwicklungshilfswerks Misereor.1982 wurde Schwarz zum Weihbischof in seinem Heimatbistum berufen. Er war zudem Vorsitzender der deutschen und der europäischen Kommission Justitia et Pax (Gerechtigkeit und Frieden), engagierte sich für das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis und war Geistlicher Assistent des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).Zudem stand er der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz vor. Nach seiner Emeritierung ging Schwarz 2006 mit 75 Jahren wieder als Dorfseelsorger nach Bolivien.Zuletzt lebte Schwarz in einem Wohnheim der Trierer Brüder. Er nahm aber noch regelmäßig an Gottesdiensten im Dom teil.