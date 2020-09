Kommunalpolitik : Sonderweg für Fußgänger

Greimerath (red) Der Ausschuss für Bauwesen, Finanzen und Energie des Ortsgemeinderates Greimerath trifft sich am Dienstag, 8. September, um 18.30 Uhr auf dem Fußgängerweg in der Brittener Straße, Höhe Anwesen 24. In der öffentlichen Sitzung bespricht der Ausschuss die Ausweisung des Verbindungsweges zwischen der Brittener Straße und Hauptstraße als Sonderweg für Fußgänger.