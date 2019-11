Gedenken : Jeder kann die Welt verbessern

Hilfsorganisationen, Soldaten und Gäste gedachten gemeinsam der Gefallenen beider Weltkriege. Foto: Herbert Thormeyer. Foto: Herbert Thormeyer

Kastel (doth) Die von September 1939 bis Februar 1945 zwischen Obermosel und Saar gefallenen fast 1400 Deutschen sind auf dem Ehrenfriedhof in Kastel-Staadt beigesetzt. Dort ist gestern am Volkstrauertag zentral für den Landkreis Trier-Saarburg der Gefallenen beider Weltkriege sowie der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auch in der heutigen Zeit gedacht worden.

