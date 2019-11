Bildung : Tawerner Eltern wollen flexible Kinderbetreuung behalten

Guido Wacht, erster Beigeordneter in der Verbandsgemeinde Konz, stellt erste Pläne zu einer möglichen Umwandlung der Grundschule Tawern in eine Ganztagsschule vor. Foto: Jürgen Boie

Tawern Das Dorf wächst. Es werden mehr Kindergartenplätze und mehr Räume für Schüler benötigt. Die Verbandsgemeinde Konz hat deshalb über die mögliche Einführung einer Ganztagsschule informiert. Viele Eltern zeigten sich skeptisch bis reserviert gegenüber dem Konzept.

Rund 70 Eltern hörten zu, als Guido Wacht, der als hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Konz zuständig für die Grundschulen in der VG ist, über die Möglichkeit informierte, dass die Grundschule Tawern zur Ganztagsschule ausgebaut wird. „Aufgrund des steigenden Bedarfs an Platz und Betreuung wegen steigender Schülerzahlen muss die Tawerner Schule baulich erweitert werden. Räume, die bislang zum Beispiel für die nachmittägliche Kinderbetreuung genutzt würden, müssten in Klassenzimmer umgewandelt werden“, sagt er.

Wachts Lösungsvorschlag: die sogenannte additive Ganztagsschule. In ihr wäre montags bis donnerstags bis 16 Uhr eine qualifizierte Betreuung durch Lehrer, zusätzliche Helfer, Jugend- und Übungsleiter aus Vereinen sowie Anbieter von AGs garantiert. Am Freitagnachmittag würde die Ganztagsschule um 13 Uhr enden. Dies sei ein garantiertes und vom Land Rheinland-Pfalz finanziertes Angebot. Es gäbe Geld für die notwendigen baulichen Erweiterungen und zusätzliches Lehrpersonal. Darüber hinaus könnte natürlich auch eine weitergehende Betreuung der Kinder in Verantwortung der Schule und der VG als Schulträger organisiert werden. Gerade berufstätige Eltern benötigten oft eine längere Kinderbetreuung. Erst recht, wenn die Arbeitsstelle in Luxemburg liegt und dadurch zur reinen Arbeitszeit oft noch lange Anfahrtswege kommen.