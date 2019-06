Saarburg : Guido und Guido treten gemeinsam an

Saarburg Die Lotto-Elf gastiert in Saarburg.

Seit 1999 schnürt die Lotto-Elf auf unzähligen Sportplätzen in Rheinland-Pfalz die Fußballschuhe für den guten Zweck. Fußball spielen und helfen ist das, was die Lotto-Elf seit 20 Jahren immer wieder mit viel Erfolg praktiziert. Die Fortuna-Oldies & Friends spielen gegen die Lotto-Elf unter der sportlichen Leitung von Weltmeister Horst Eckel und Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt. Dazu gesellen sich namhafte Spieler wie Christof Babatz, Matthias Scherz, Darius Wosz, Harry Koch, Olaf Marschall und Marco Reich. In den zwanzig Jahren ihres Bestehens erspielte die Lotto-Elf rund 2,4 Millionen Euro für den guten Zweck. In . In den bisherigen Feldspielen erzielten die Mitglieder des Teams mehr als 2600 Tore.