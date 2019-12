Kell am See : Tierschau der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell: Kuh Fergie ist die Schönste

Das ist die frisch gekrönte Miss Hochwald 2019: Die dreijährige Fergie mit ihrem Züchter Stefan Zens vom Eichenhof in Musweiler. Foto: Marius Kretschmer

Kell am See (cweb) Pralles Euter, korrekte Haltung, gute Beine: Bei Fergie stimmt einfach alles. Die drei Jahre alte Milchkuh wird bei der Tierschau in Kell am See Ende August – erstmals ausgerichtet von der neuen Verbandsgemeinde Saarburg-Kell – zur Miss Hochwald 2019 gekürt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken