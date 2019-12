Hermeskeil : Viele Bürger-Ideen für schönere Innenstadt

Mit roten Klebepunkten markieren die Teilnehmer der Bürger-Workshops für eine schönere Hermeskeiler Innenstadt, welche Projekte ihnen am meisten am Herzen liegen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil (cweb) Mehrere Millionen Euro aus dem Förderprogramm Stadtumbau sollen in den nächsten Jahren für eine schönere und funktionalere Innenstadt nach Hermeskeil fließen.

Im April und Mai beteiligen sich viele Bürger an Workshops, um Projektideen in den Bereichen Wohnen/Bauen, Verkehr/Infrastruktur und Freizeit/Tourismus zu entwickeln. Ihre Vorschläge münden in eine Liste von 20 Projekten, die ab 2020 konkret angepackt werden sollen. Los gehen soll es mit der Neugestaltung des Donatusplatzes.