Kommentar : Solidarität, die Mut macht und Wichtiges offenbart

Es ist beeindruckend, wie sich Hochwälder und Hunsrücker engagieren, um den in Not geratenen Menschen in den Überschwemmungsgebieten beizustehen. Diese Solidarität – auch andernorts – ist nicht nur tröstend angesichts der enormen Schäden, die das Wasser in Orten wie Kordel, Trier-Ehrang und besonders im Ahrtal angerichtet hat.

Die Hilfsbereitschaft macht auch Mut für die Zukunft. Denn solche Hochwasser-Szenarien werden nach Meinung vieler Experten immer häufiger auf uns zukommen, und es kann jeden treffen. Die Region beweist derzeit, dass die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften funktioniert und sich zusätzlich eine Menge freiwillige Unterstützung auf unterschiedlichsten Wegen formiert. Es wird gemeinsam angepackt.

Insbesondere für die Hermeskeiler gibt es noch einen weiteren positiven Aspekt bei all’ der Anstrengung der vergangenen Tage. Sie können sich auf eine gut organisierte Feuerwehr verlassen, die Enormes leistet. Und auf ein bestens ausgerüstetes THW. Die Netzersatzanlage für größere Stromausfälle im kleinen Hermeskeil zu stationieren, hat sich schon jetzt ausgezahlt. Damit konnte das THW wertvolle Hilfe leisten, die ohne das Spezialgerät nicht möglich gewesen wäre. Auch in Zukunft wird davon die gesamte Region profitieren, nicht bloß der Hochwald.