Veranstaltung : Schmausen im Saarburger Ländchen

Saarburg Regionaler Käse und Pulled Pork, Winzer der Region und Craftbier: Der Kulinarische Nachtmarkt, Teil 1, steigt am kommenden Samstag von 16 bis 24 Uhr. Teil 2 soll folgen.

Doch warum spricht Christof Kramp beim Markt am 11. Juli von Teil 1? Tatsächlich ist Teil zwei am Samstag, 8. August, geplant – in teilweise anderer Besetzung. Kramp erklärt: „Ich habe mich im vergangenen Jahr so geärgert, dass es an dem Termin geregnet hat, dass ich mir gesagt habe: Das passiert nicht noch mal, wir machen einfach zwei Termine.“ Wer also am kommenden Samstag keine Zeit hat, bekommt in vier Wochen eine zweite Chance. Das Wetter am Samstag soll laut den Vorhersagen übrigens gut werden.