Ehrenamt : Mobilität für alle dank Bürgerbus

Ab Mitte April soll er fahren - in erster Linie für ältere, in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen in der VG, und nicht zu festen Zeiten, sondern individuell ab und zur Haustür. Denkbar sind Fahrten zum Arzt, zum Einkaufen, für Besuche von Behörden, im Krankenhaus oder im Altenheim. Bürger können sich nach Hermeskeil und zurück fahren lassen, in der Stadt erst den Arzt aufsuchen und danach zum Einkaufen an den Dörrenbach oder auch von Züsch oder Gusenberg nach Beuren bringen lassen. In begrenztem Umfang sind zudem Fahrten über die Grenzen der VG hinaus möglich. Entscheidend ist, dass Bürger auf das mobile Angebot angewiesen sind und es nicht missbräuchlich regelmäßig nutzen, um sich beispielsweise zur Arbeit fahren zu lassen. Der Bedarf muss vorab angemeldet werden, wofür ein Telefondienst eingerichtet wird: montags und mittwochs, 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Fahrgäste können den komplett ehrenamtlich gestemmten Bürgerbus gegen eine Spende wie etwa zwei Euro – ebenfalls ein Ergebnis der Befragung – nutzen. Die Einnahmen sind laut Heck zu 100 Prozent für die Ehrenamtlichen bestimmt.