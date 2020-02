Verkehr : Kirf will eine E-Tankstelle

Kirf Der Ortsgemeinderat sieht am Kreuzungspunkt von B 407 und L 133 einen strategisch günstigen Standort für eine Zapfsäule für elektrischen Strom.

Derzeit stehen in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell vier Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Auf dem City-Parkplatz und dem Parkplatz am Saarburger Bahnhof, in Ayl am Bürgerhaus und in der Schillinger Hochwaldstraße 1 können jeweils zwei Autos ihre Akkus gleichzeitig aufladen.