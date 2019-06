Naturschauspiel : Diese Wolken leuchten nachts

Hobbyfotograf Boris Ruth aus Oberbillig hat mit seiner Kamera ein Naturphänomen festgehalten: nachtleuchtende Wolken. Bei dem Himmelsschauspiel - auf dem Bild von Oberbillig aus Richtung Luxemburg fotografiert - handelt es sich nicht um klassische Wolken. Diese treten üblicherweise in Höhen bis zu etwa zwölf Kilometern auf. Die nachtleuchtenden Wolken sind Eisschleier, die sich in 80 bis 85 Kilometer Höhe hoch in der Atmosphäre an der Grenze zum All bilden. Die Eiskristalle reflektieren laut Ruth das schräg von hinten einfallende Sonnenlicht. Üblicherweise seien die Wolkenerscheinungen während der Morgen- oder Abenddämmerung zu sehen. Weitere Bilder von Ruth gibt es unter im Internet unter photo.familieruth.de zu sehen. Foto: Boris Ruth

Oberbillig Hobbyfotograf Boris Ruth aus Oberbillig hat mit seiner Kamera ein Naturphänomen festgehalten: nachtleuchtende Wolken.

(cmk) Bei dem Himmelsschauspiel – auf dem Bild von Oberbillig aus Richtung Luxemburg fotografiert – handelt es sich nicht um klassische Wolken. Diese treten üblicherweise in Höhen bis zu etwa zwölf Kilometern auf. Die fotografierten Wolken sind Eisschleier, die sich in etwa 80 Kilometer Höhe in der Atmosphäre an der Grenze zum All bilden. Die Eiskristalle reflektieren laut Ruth das schräg von hinten einfallende Sonnenlicht in der Morgen- oder Abenddämmerung. Weitere Bilder sind im Internet unter photo.familieruth.de zu sehen.