Theater : Neues Stück der Heimatbühne Wawern

Wawern Seit 25 Jahren erfreut die Heimatbühne Wawern die Besucher mit ihren Aufführungen. Nach langen Proben des lustigen Dreiakters „Jetzt geht’s um die Wurst“ finden die Aufführungen am 21. und 22. März, am 27. und 28. März sowie am 3. und 4. April statt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red