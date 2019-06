Einbruchprävention : Polizei will es Dieben schwerer machen

Wasserliesch/Oberbillig Einbruchsprävention an der Obermosel: Beamte sind in Oberbillig, Wasserliesch und Temmels von Haus zu Haus gezogen, um die Bewohner zu beraten.

In Gesprächen stellte sich laut den Ermittlern heraus, dass aktuell keine verdächtigen Beobachtungen gemacht wurden, die auf die Vorbereitung von Einbrüchen hinweisen. „Wir wissen jetzt noch einmal mehr, wie wichtig es ist, uns zu schützen“, sagte ein Bürger. In seiner Familie habe er gerade erst miterlebt, wie ungebetene Gäste ein Haus unsicher gemacht hätten. „Da hilft nur Aufklärung und der richtige Schutz“, sagt Präventionsexperte Michael Lui von der Polizei und berichtet von einem Fall, bei dem die Polizei durch eine Präventionsveranstaltung Schlimmeres verhindert habe. Insgesamt haben die Streifen Infomaterial zur Einbruchsschutzberatung an 428 Haushalte verteilt. Außerdem haben sie laut der Pressemitteilung Zettel an gekippte Fenster oder offene Garagentore geklebt, um die abwesenden Bürger auf ihre Sicherheitslücken aufmerksam zu machen.