Volkshochschule Saarburg : Tagestrip nach Limburg und Diez

Saarburg Die Volkshochschule Saarburg bietet am 12. Oktober eine Tagesexkursion an. Unter Leitung des Kunsthistorikers Michael Berens wird zuerst die Stiftskirche in Dietkirchen/Lahn besichtigt. Danach folgen in Limburg der Aufstieg zum St.

Georgsdom und die Besichtigung der Skandalbischofsresidenz sowie der Staurothek im Diözesanmuseum. Nachmittags steht in Diez das große Residenzschloss der Luxemburger Dynastie auf dem Programm. Der Zustieg ist in Saarburg, Konz oder Trier möglich. Abfahrt in Saarburg: 7.30 Uhr, Rückkehr gegen 20 Uhr, Gebühr 45 Euro. Anmeldeschluss: 29. September.