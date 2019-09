Kommunalaufsicht : Arbeiten für 374 000 Euro am Hermeskeiler Rathaus geplant

Arbeiten für 374 000 Euro am Hermeskeiler Rathaus geplant

Hermeskeil Das Dachgeschoss des Hermeskeiler Rathauses wird saniert und umgebaut. Entsprechende Aufträge soll der Verbandsgemeinderat vergeben. Zudem wählt das Gremium einen weiteren Beigeordneten. Wird es ein Grüner?

(mai) Die Sanierung des Hermeskeiler Rathauses ist neben der Sanierung der Hermeskeiler Grundschule eines der beiden Großprojekte in der Verbandsgemeinde (VG). Sie soll in der kommenden Woche wieder ein Stück vorangetrieben werden. Denn auf der Tagesordnung der Verbandsgemeinderatssitzung am Mittwoch steht die Vergabe von Arbeiten für die Sanierung und den Umbau des Dachgeschosses.