Tour : Weinwanderung mit Weinverkostung in Ockfen

Ockfen Unter dem Motto „Ockfen und seine Nachbarn“ findet am Samstag, 8. Juni, die nächste Weinwanderung in Ockfen statt. Die Tour führt etwa neun Kilometer überwiegend auf gut befestigten Wegen durch die Weinlagen mit einer Weinverkostung am Naturdenkmal „Bockstein“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Start ist um 10.30 Uhr an der Vinothek Weingut Klostermühle in Ockfen. Dauer etwa 5 Stunden; Zielankunft ist der Startpunkt. Kosten 25 Euro/Teilnehmer.

Während der Wanderung wird entsprechende Kommentierung zur Geschichte des Ortes, Anlage der Weinberge, Ausbau der Weine sowie der Proben erfolgen.