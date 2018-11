Engel und Kamele: Museum am Dom lädt zur Krippe

(red) Für Krippenfans empfiehlt sich bald ein Besuch des Trierer Museums am Dom. Denn dieses zeigt ab dem 2. Dezember die sogenannte „Hallersche Papierkrippe“ aus dem Diözesanmuseum in Freising. red

Staunende Hirten, lärmende Reiter, eine exotische Karawane und inmitten all dessen die Heilige Familie. Flankiert von Dattelpalmen findet das Weihnachtsgeschehen in einer barocken Ruine, eingebettet in die Tiroler Bergwelt, statt. Wie ein barockes Welttheater breiten mehr als 300 Einzelfiguren das Weihnachtsgeschehen für den Betrachter aus. Der Detailreichtum und die Erzählfreude lassen laut Museum überall neue, spannende Szenen entdecken.

Die Ausstellung stellt die Tradition der barocken Papierkrippen aus Tirol vor. Sie zeigt anschaulich, wie diese Kunstwerke gefertigt wurden und welche Ideen und Geschichten sich hinter den dargestellten Szenen verbergen.

Ein Begleitprogramm verkürzt die weihnachtliche Wartezeit.

Die große Papierkrippe ist eine Leihgabe des Diözesanmuseums Freising, weitere Figuren stellte das Tiroler Landesmuseum Innsbruck zur Verfügung. Die Ausstellungseröffnung findet am 2. Dezember um 16 Uhr im Foyer des Museums am Dom statt. Im Anschluss gibt es Glühwein und Christstollen. Der Eintritt ist frei. Ab dem 4. Dezember ist die Ausstellung bis zum 27. Januar jeweils dienstags bis samstags von 9 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 13 bis17 Uhr geöffnet. Jeden Sonntag um 15 Uhr findet eine offene Führung statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Über die Feiertage bleibt das Museum vom 24. bis 26. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 1. Januar geschlossen.