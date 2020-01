Tributeshow : International besetzte AC/DC-Tributeshow

Foto: W. A. Heil

Saarburg (red) We Salute You ist eine internationale besetzte AC/DC-Tributeband, die mit ihrer aufwendigen und authentischen Show zu Ehren der australischen Rocklegende neue Maßstäbe setzt. We Salute You sind am Samstag, 18. Januar, 19 Uhr, in der Stadthalle Saarburg zu Gast.

