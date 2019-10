Ehrung bei Trierer Philharmonikern : „Es waren schwierige Zeiten“

Kulturminister Konrad Wolf überreicht Victor Puhl (rechts) die Auszeichnung. Foto: Martin Möller

Trier/Mainz Die Mainzer Landesregierung ehrt den ehemaligen Trierer Generalmusikdirektor Victor Puhl mit der Peter-Cornelius-Plakette und erinnert an die Existenzkrise des Theaters.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Möller

Es war keine Prunkveranstaltung und auch keine, in der sich die Akteure selber loben. Bei der Verleihung der Cornelius-Palette im Kurfürstlichen Palais in Trier verbreitete sich unter den Besuchern, vor allem den fast vollzählig erschienenen Trierer Philharmonikern, eher eine Stimmung gelassener Normalität. So hatte die Preisverleihung den Charakter einer gerechten, ehrlichen und keinesfalls übertriebenen Würdigung.

Zieht man in der Ansprache von Minister Konrad Wolf die Biografie des Geehrten und die Dankesformeln ab, dann bleibt immerhin eine Menge kulturpolitischer Substanz übrig. Und urplötzlich wurde wahrscheinlich allen Gästen die schwierige Situation von Theater und Orchester in der Endphase der Sibelius-Intendanz 2016 wieder präsent. Es war eine Zeit, in der die Abonnenten scharenweise kündigten und der Fortbestand des Theaters auf der Kippe stand. Minister Wolf sprach von „Phasen, die für das Theater Trier eine existenzielle Gefährdung darstellten“, und hob bei Victor Puhl, dem damaligen Generalmusikdirektor (GMD) am Trierer Theater, die Bereitschaft hervor, „in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen zu haben“. Tatsächlich waren in den gefährlichen Zeiten damals Puhl, aber auch die Philharmoniker ein ruhender Pol.

Extra Preis für Musikpflege und -schöpfung Die Peter-Cornelius-Plakette erinnert an den Mainzer Komponisten Peter Cornelius (1824 - 1874). Sie wird an Personen verliehen, die sich in Ausübung einer langjährigen Tätigkeit auf dem Gebiet der Musikpflege und der Musikschöpfung in Rheinland-Pfalz hervorragende Verdienste erworben haben. Der Preis ist undotiert. Er wurde seit April 1951 insgesamt 153 Mal vergeben. Bislang kamen 16 Preisträger aus der Region Trier: Franz Altmeier, Trier, 1952 Albert Sieglar, Trier 1959 Willi Groß, Bernkastel 1976 Willi Schmidt, Traben-Trarbach 1976 Hans-Hermann Kurig, Traben-Trarbach 1976 Karl Berg, Trier 1978 Alois Mayer, Bitburg, 1987 Rudolf Müller, Longkamp 1987 Karl-Günter Bechtel, Trier, 1988 Franz Jostock, Bitburg 1988 Josef Monter, Prüm 1988 Herbert Schwarte, Trier 1991 Dr. Richard Groß, Trier 2001 Hermann Lewen, Bernkastel 2008 Franz Grundheber, Trier/Hamburg 2015 Victor Puhl, Trier 2019 ⇥mö

Der Geehrte rief daran die Erinnerung daran wach. „Es waren schwere Zeiten für mich“, sagte Puhl. Der GMD und sein Orchester haben sie gemeinsam durchgestanden, und die Cornelius-Plakette war für beide nur angemessen. Puhl zu den Musikern: „Es ist auch Ihr Preis“. Und Oberbürgermeister Wolfram Leibe erinnerte in seinen abschließenden Dankesworten daran, dass es Ulrich Holkenbrink, damals Trierer Kulturdezernent, war, der Puhl nach Trier geholt hatte – beinahe im Alleingang.

Heute lebt Victor Puhl mit seiner Frau in Trier. Den Winter verbringen sie in Le Castelet, einem Ort in der Nähe von Toulon/Südfrankreich. Öffentliche Dirigate sind in dieser Zeit nicht vorgesehen. Trier indes bleibt Lebens-Mittelpunkt.

Zur Verleihung der Cornelius-Plakette an den ehemaligen Generalmusikdirektor Victor Puhl spielten die Orchestermitglieder (von links) Petar Entchev, Almut Schmid-Egger, Fernando Bencomo und Jörg Sonnenschein. Foto: Martin Möller