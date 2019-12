Kunst : Bilderschau über die Größen der Trierer Kunstszene

Trier Die Trierer Galerie Palais Walderdorff zeigt die Ausstellung: „In guter Gesellschaft“ mit Werken von Martina Diederich.

Weihnachten kehrten die Dichter in ihren dünnen Mänteln stets gern an den heimischen Herd zurück, vermerkte die Dichterin Sarah Kirsch dereinst. In der Galerie Palais Walderdorff sind es keine Dichter, die in der Vorweihnachtszeit nach Hause kommen, sondern die künstlerischen Aktivisten der Trierer Gesellschaft für Bildende Kunst. Auch die nicht in Person, sondern gemalt von Vereins-und Vorstandsmitglied Martina Diederich. „In guter Gesellschaft“ heißt die Gemälde-Ausstellung, die der Trierer Malerin gewidmet ist. Als großes „Come together“ hat das Vorstandsmitglied des Vereins auf der Leinwand zusammengebracht, was in der Trierer Kunstszene unterwegs ist.