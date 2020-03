Corona und Politik : Landtag will tagen, Eifel-Rebell Billen bleibt fern: "Die haben den Koffer kaputt" (Update)

Landtag will tagen, Eifel-Rebell Billen bleibt fern: "Die haben den Koffer kaputt" (Update)

Übt Kritik am Landtag, weil dieser sein Plenum nicht absagen möchte: Michael Billen, CDU-Landtagsabgeordneter (links). Foto: dpa/Harald Tittel

Mainz Sollte auch der Mainzer Landtag sein Plenum absagen? Ja, das sagt zumindest der Eifeler Abgeordnete Michael Billen. Der Landtag will nun weniger Parlamentarier zulassen.

Nach Kritik hat der Mainzer Landtag sein für Mittwoch geplantes Plenum geändert. Nach Rücksprache mit den Fraktionen wird das sogenannte „Pairing“-Verfahren vereinbart werden, um eine Reduzierung der Zahl der teilnehmenden Abgeordneten zu erreichen mit der Voraussetzung, dass Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gewahrt bleiben. Insgesamt soll die Zahl der an der Sitzung Teilnehmenden auf unter 75 beschränkt werden“, sagte Landtagssprecher Marco Sussmann. Der Landtag sei beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten anwesend sei, das heißt 51 der insgesamt 101 Abgeordneten.

Zuvor hatte der Eifel-Rebell sich aufgeregt, dass das Plenum am Mittwoch wie gehabt stattfinden sollte. "Die haben den Koffer kaputt", kritisiert der CDU-Landtagsabgeordnete im Gespräch mit unserer Zeitung den vorherigen Plan, die Sitzung über die Bühne zu bringen. "Ohne mich", kündigt er an, "ich nehme an der Sitzung nicht teil".