Blaulicht : 14-Jährige wird in Luxemburg von Zug erfasst und stirbt

Luxemburg Eine 14-Jährige ist in Luxemburg von einem Zug erfasst worden. Sie überlebte den Vorfall nicht.

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Freitagmorgen gegen 6:45 Uhr an einem Bahnübergang in Luxemburg von einem Zug erfasst worden. Das Mädchen war sofort tot. Das teilt die luxemburgische Polizei am Freitagmorgen mit. Die Tragödie ereignete sich in Heisdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Steisel.