Tanken : Spritpreise in Luxemburg: Alle Sorten ab Freitag noch billiger

Luxemburg Gute Nachrichten für Autofahrer: Im Großherzogtum sinken die Spritpreise am Freitag erneut. Bereits am Mittwoch waren alle Sorten günstiger geworden, jetzt spart man an der Zapfsäule noch mal, besonders beim Diesel.

In Luxemburg gelten ab Freitag, 9. Dezember, neue Spritpreise. Super 95, Super 98 und Diesel sind nun alle preisgünstiger geworden. Zum Wochenende waren die Preise für alle Spritsorten zuletzt angestiegen.

Spritpreise für Super 95, Super 98 und Diesel in Luxemburg ab dem 9. Dezember

Super 95 ist dann für 1,450 Euro pro Liter zu haben. Das bedeutet eine Preissenkung von 5,5 Cent.

Super 98 wird nun mit 1,668 Euro pro Liter berechnet. Das sind 5,1 Cent weniger als noch am Donnerstag.

Diesel kostet aktuell 1,549 Euro pro Liter. Der Preisrückgang beträgt demnach sogar 7,9 Cent.

Alle Preise sind inklusive Steuern angegeben. Die Preise für Mineralölerzeugnisse sind in Luxemburg staatlich reguliert. Auch die maximalen Spritpreise sind deshalb für alle Tankstellen im Land einheitlich.