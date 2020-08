Luxemburg : Steuerpflichten sollten Selbstverwirklichung nicht aufhalten

Viele Grenzgänger und ihre Ehepartner haben interessante Freizeitbeschäftigungen und möchten sich darin eigentlich auch beruflich oder nebenberuflich entfalten.

Beispielsweise will die Ehefrau des Grenzgängers, nachdem die Kinder größer sind, endlich wieder als Sprachdozentin in Deutschland einer Teilzeitstelle nachgehen oder der Grenzgänger selbst eine nebenberufliche Selbständigkeit in Deutschland als Handwerker aufnehmen. Man hat jedoch oft Bedenken, ob dies erhebliche steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche Nachteile hat und sich das alles irgendwie nicht lohnt. Fragen in Grenzgängerforen tragen meist dazu bei, dass man weiter verunsichert wird. Viele Grenzgänger scheuen dann den Zeitaufwand und die Kosten, sich steuerlich beraten zu lassen. Die Rechtslage bleibt daher oft unklar. Statt seiner Leidenschaft dann offen nachzugehen, wird dies dann allenfalls noch im Verborgenen getan oder gar nicht. Kurzum: Die Grenzgänger sind mit ihrer Situation am Ende unzufrieden und bedauern, dass sie ihren Wunsch nicht erfüllen können.

Das Ergebnis wird erfahrungsgemäß so sein, dass es in den meisten Fällen am Ende eine Überraschung dahingehend gibt, dass der Aufwand gar nicht so groß ist, wie die Gerüchteküche vermeldet. Es fallen eventuell also Steuern und sonstige Kosten an, dafür sollte am Ende aber auch ein Gewinn vorhanden sein. Das darf man nicht als Hindernis ansehen, sondern als Normalfall.