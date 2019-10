Wirtschaft : 70 Jahre Engagement für den Standort

Morbach Morbacher Herbst, Weihnachtsmarkt, Cocktailnacht und D-Mark-Aktion: Der Gewerbeverein hat viele Projekte initiert.

Mit rund 150 Mitgliedern ist der Morbacher Gewerbe- und Verkehrsverein einer der größten Gewerbevereine in der Region. „Und darauf sind wir sehr stolz“, sagt Vorstandmitglied Ina Mertiny-Dombrowski. Der Verein wurde vor 70 Jahren gegründet. Genauer gesagt wurde er am 25. September 1949 im Hotel Kimmling am Oberen Markt ins Leben gerufen. Initiator war der Stellmacher Josef Anton, der erste Vorsitzende August Greweling. Er bekleidete dieses Amt mehr als 20 Jahre (bis 1970).