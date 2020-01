Bauprojekt : Turnhalle wird zum Gemeindehaus

Bernkastel-Kues Sobald die Zuschüsse bewilligt sind, soll noch in diesem Jahr mit der Sanierung des historischen Gebäudes in Bernkastel begonnen werden.

Wer vor der alten Turnhalle in der Straße „Hinterm Graben“ in Bernkastel-Kues steht, erschreckt sich im ersten Moment: „Betreten des Gebäudes verboten! Einsturzgefahr!“, warnt ein Schild am Eingang des Bruchsteingebäudes mit den Sandsteineinfassungen von Tür und Fenstern aus Glasbausteinen.