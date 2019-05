Wahl : Konkurrenzlos Wahl gewonnen

Ingesamt waren in Morbach am Wahlsonntag 264 Wahlhelfer in den verschiedenen Ortsbezirken im Einsatz. Im Morbacher Rathaus werten die Mitarbeiter die Wahlzettel der Europawahl aus. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Morbach Mit 83,8 Prozent Wählerstimmen hat Andreas Hackethal seinen Platz im Bürgermeisterbüro des Morbacher Rathauses verteidigt.

Der 44 Jahre alte Jurist und Familenvater Andreas Hackethal kann damit seinen politischen Kurs in der Einheitsgemeinde weiter verfolgen. Bei der Wahl vor acht Jahren hatte er 77,6 Prozent der Stimmen erhalten. Sein damaliger Gegner Theo Gätz, der Büroleiter seines Vorgängers Gregor Eibes war, hatte 22,4 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 49 Prozent. Gätz blieb damit Büroleiter – bis heute. Hackethal, der in Bernkastel-Kues wohnt, gab 2011 seine Mandate im Stadtrat und im Verbandsgemeinderat von Bernkastel-Kues ab, um sich ganz seiner Aufgabe als Bürgermeister der Einheitsgemeinde zu widmen. In den vergangenen Jahren hat Hackethal mit seinem Gemeinderat Morbach weiter entwickelt und die Weichen für die Zukunft gestellt. Ein zentraler Bestandteil dabei war die Maxime „Innen vor Außenentwicklung“. Hackethal nutzte Programme wie die Dorfmoderation, um vor dem Hintergrund des demografischen Wandels vor dem Ausweisen von Neubaugebieten erst einmal Leerstände in den Ortskernen zu beseitigen und Baulücken zu schließen. So konnte zum Beispiel im Hauptort Morbach eine neue Bäckerei mit Café entstehen, nachdem ein dort leerstehendes altes Fotogeschäft abgerissen wurde.

In diesem Zuge wurde ein Kataster für alle 16 Orte der Einheitsgemeinde erstellt, mit dem Interessierte nach potenziellen Grundstücken recherchieren können.