Fest : Ausgabe von Winzertrachten

Reil Für die Veranstaltung „Wein am Fluss“ in Reil werden am Sonntag, 4. August, zwischen 11 und 15 Uhr im Weingut Julius Treis Trachten ausgegeben. Neben dem kompletten Moselblümchen für die Mädels gibt es auch Winzerkittel oder Schürzen für die Jungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken