Politik : Norma-Markt soll erweitert werden

Wittlich (red) Der Haupt- und Finanzausschuss der VG Wittlich-Land tagt am Dienstag, 28. April, um 17 Uhr im Rathaus Wittlich. Im öffentlichen Teil geht es um den aktuellen Sachstand der Corona-Pandemie in der Verbandsgemeinde, die Neufassung der Verbandsordnung des Zweckverbandes Industriepark Region Trier sowie den Flächennutzungsplan im Bezug auf Wohnbauflächen, auf Photovoltaik-Anlagen und die Erweiterung des Norma-Marktes in Hetzerath.