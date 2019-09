Fest : Volksfest mit Ausstellung

Deutsch-Amerikanisches Volksfest in Salmtal. Foto: TV/Verbandsgemeinde Wittlich- Land

Salmtal (red) Das Deutsch-Amerikanische-Volksfest anlässlich der 100-jährigen amerikanischen Präsenz in Rheinland-Pfalz wird am Samstag, 14. September, in Salmtal am Salmtal-Stadion gefeiert. Schirmherren sind Klaus Toppmöller (Foto links mit Bürgermeister Dennis Junk) und Peter Rauen.

