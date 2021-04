Natur : Die Störchin ist zurück in Morbach

Die Störchin ist zurück in Morbach

Morbach In Morbach gibt es wieder Hoffnung auf Storchennachwuchs. Ab sofort ist der männliche Storch, der in der Region überwintert hat und nicht gen Süden gezogen ist, nicht mehr alleine. Eine Partnerin hat sich zu ihm gesellt.

Im Vorjahr hatte ein Storchenpaar nach Expertenauskünften erstmals in der Region auf dem Mast einer Trafostation gebrütet und zwei Jungtiere großgezogen. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem zweiten Tier um die Störchin vom Vorjahr handelt. Denn Störche sind nesttreue Tiere. Das heißt: In der Regel kehren sie immer wieder zu ihrem Nest zurück. Mit Sicherheit feststellen lässt sich das nicht, weil der weibliche Storch im Gegensatz zum Partner nicht beringt ist. Über das Schicksal der Jungen erfährt man vielleicht auch mal wieder etwas. Denn beide wurden im vergangenen Jahr in Morbach beringt. Sie sind damit eindeutig zu identifizieren. Foto: Christoph Strouvelle