Ausstellung : Geblieben sind allein die Namen

In für die Zeit typischen Kostümen bieten Mitarbeiterinnen den Gästen der Vernissage Getränke an. Foto: TV/Stadtverwaltung

Wittlich Die Eröffnung der neuen Ausstellung über Schloß Philippsfreude in Wittlich lockt viele Gäste an.

Dicht gedrängt saßen die vielen Besucher der Eröffnungsveranstaltung der neuen Ausstellung in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus in Wittlich zu Beginn in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge, um vieles über die Präsentation „… verloren, vergessen. Das kurtrierische Schloß Philippsfreude in Wittlich. Eine Spurensuche“ und deren Hintergründe zu erfahren.