Wittlich : Führung auf dem jüdischen Friedhof

Wittlich (red) Das Emil-Frank-Institut und der Arbeitskreis Jüdische Gemeinde Wittlich bieten am Freitag, 4. September, ab 16.30 Uhr und am Sonntag, 6. September, ab 14.30 Uhr Führungen auf dem Jüdischen Friedhof in Wittlich an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Treffpunkt ist jeweils auf dem Parkplatz am Sportzentrum. Die Führungen dauern etwa zwei Stunden.