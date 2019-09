Kunst : Gedenktafel wird enthüllt

Graach (red) Eine Gedenktafel zu Ehren des Künstlers Jupp Zimmer wird am Sonntag, 8. September, um 16 Uhr an seinem Geburtshaus in Graach feierlich enthüllt. Bei einem kleinen Umtrunk erhalten die Gäste in einem Vortrag von Dr. Bärbel Schulte (stellvertretende Museumsdirektorin im Stadtmuseum Simeonstift in Trier) Einblicke in das Leben und Schaffen des Künstlers.