Corona : Gemeinden im Kreis vernetzen sich für Corona-Kontrollen

Bernkastel-Wittlich Sollte die Fallzahl der Corona-Infizierten im Landkreis steigen, gibt es zusätzliche Kontrollen. Dabei werden die Kreisverwaltung und die einzelnen Gemeinden zusammenarbeiten.

„Weder die Gesellschaft, noch die Wirtschaft kann sich einen zweiten Lockdown erlauben,“ mahnte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Donnerstag in einer Pressekonferenz vor dem Hintergrund steigender Corona-Fallzahlen. Besonders der Inzidenzwert ist dabei von zentraler Bedeutung. Demnach liegt der Grenzwert für weiterführende Eindämmungsmaßnahmen bei 50 Neuzinfizierten pro Woche und pro 100 000 Einwohner. Dieser Wert sei die Höchstgrenze für eine erfolgreiche Nachverfolgung von Infizierten seitens der Gesundheitsämter, erläuterte die Ministerpräsidentin. Nur so lasse sich das Virus ausbremsen.