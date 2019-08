Freizeit : „Thalfang spielt“ auf dem Sportplatz

Die Thalfanger Vereine wollen über ihr Angebot informieren bei „Thalfang spielt“. So soll auch ein kleiner MTB-Parcours, wie hier beim Erbeskopf-Marathon im Juli, aufgebaut werden. Foto: TV/Jürgen C. Braun

THALFANG Sechs Vereine laden für Sonntag zu einer Gemeinschafts-Aktion mit vielfältigen Angeboten ein.

Das Angebot der beteiligten Vereine ist vielfältig. „Es geht uns darum, zu zeigen, was in Thalfang und in der Umgebung an Vereinsarbeit geleistet wird und wir wollen vor allem Kinder und natürlich ihre Eltern darauf aufmerksam machen, wie wichtig körperliche Betätigung, aber auch das Miteinander bei Sport und Spiel sind“, sagten die Mit-Organisator(inn)en, Michaela Gerlach und Wolfgang Junk.