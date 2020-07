Projekt : „Goethe-Brunnen“ bei Mont-Royal wird freigelegt

Traben-Trarbach Am 25. Juli 1687, also vor 333 Jahren, soll, nach einer Notiz im Trarbacher Kirchenbuch, auf dem Berg mit dem Bau der damals mächtigsten Festung Ludwigs XIV. begonnen worden sein. Andere Quellen datieren die Grundsteinlegung eher auf den 25. August, den Namenstag des heiligen Ludwig.

Der Verein der Freunde und Förderer der Festung Mont-Royal will dieses Ereignis zum Anlass nehmen, um am Ersten Freiwilligen-Mitmach-Tag der VG Traben-Trarbach am 10. Oktober den Mont-Royal wieder einmal ins Gespräch zu bringen und mit einer Gruppe von Hobbyarchäologen den sogenannten „Goethe-Brunnen“ freizulegen.

Dieser Brunnen soll seinen Namen dem Engagement und Einsatz einer Schülergruppe des Goethe-Gymnasiums in Essen verdanken, die im Jahre 1934 einen der vier Brunnen angeschürft hat. Das geschah im Rahmen eines der zahlreichen dreiwöchigen nationalpolitischen Schulungslager der NSDAP auf dem Mont-Royal, in denen sich in den dreißiger Jahren Oberstufenschüler aus Essen, Paderborn, Euskirchen und anderen Städten neben ideologischer Schulung, Geländedienst und Schießübungen halbtags in den Ausgrabungen der Festungsruine nützlich machen duften.