Garten : Pflanzenbörse in Wittlich

Wittlich (red) Die Herbstpflanzenbörse des Wittlicher Gartenbauvereins findet am Samstag, 21. September, von 9 bis 13 Uhr am Parkplatz Casino, Friedrichstraße 4 in Wittlich statt. Die Mitglieder des Vereins bieten an diesem Tag Pflanzenliebhabern rechtzeitig zur besten Pflanzzeit Pflanzen und Raritäten aus ihrem Garten an.

