Auszeichung : Kirchenchor ehrt Jubilar mit Ehrennadel

Plein (red) Es ist guter Brauch im Kirchenchor Plein am Cäcilienabend Jubilare zu ehren, die als engagierte Sänger und Sängerinnen dem Chor über Jahrzehnte hinweg treu waren und den Verein auch über den Gesang hinaus unterstützt haben.

In diesem Jahr war es Alois Neroth, dem die Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft zu Teil wurde. Da in diesem Jahr nichts ist, wie in normalen Zeiten, besuchte eine kleine Delegation des Vorstandes den Jubilar vor seinem Haus. Vorsitzender Andreas Thul ehrte Alois Neroth mit der Ehrennadel in Gold und dankte ihm für sein stetes Engagement im Verein. Ebenso überbrachte er die Urkunde des Bistums und Worte des Dankes von Bischof Dr. Stefan Ackermann. Foto von links: Vorsitzender Andreas Thul, Jubilar Alois Neroth, zweiter Vorsitzender Johannes Gerhards. Foto: Marianne Thul