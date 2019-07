Tagesfahrt : Kreisimkerverband lädt zur Tagesfahrt nach Luxemburg

Wittlich (red) Der Kreisimkerverband Bernkastel-Wittlich lädt alle Imker, Familienangehörige und Interessierte zu einer Tagesfahrt am Samstag, 3. August nach Luxemburg ein. Auf dem Programm stehen eine Besichtigung des Lehrbienenstandes in Hollenfels, ein Besuch des Mühlenmuseums „dmillen“ in Beckerich und eine Führung am dortigen Bienenlehrpfad.

Die Abfahrt ist um 8 Uhr in Wittlich am Viehmarkt. Die Rückfahrt ist für 18 Uhr geplant. Die Fahrt kostet 25 Euro inklusive Eintritt und Führungen.