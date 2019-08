Schule : Leidenschaftliche Pädagogin und gute Netzwerkerin

Wittlich Rosemarie Bölinger, Schulleiterin der Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich, ist in Ruhestand gegangen. Doch zuvor gab es noch eine feierliche Verabschiedung.

„Wen ich vermissen werde? Euch alle!“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Rosemarie Bölinger im Rahmen einer festlichen Feierstunde von der gesamten Schulgemeinschaft und Gästen. Seit 2002 leitete sie die Geschicke der Schule, die zum damaligen Zeitpunkt als „Duale Oberschule Wittlich“ an den Standorten Wengerohr und Wittlich firmierte. Später wurde daraus die „Realschule plus Wittlich“ und schließlich die „Clara-Viebig-Realschule plus“. Die Kinder lagen und liegen ihr am Herzen. Ihr Ziel war es immer, den Schülern einen lebendigen Lern- und Lebensraum zu schaffen. Dies bestätigte Landrat Gregor Eibes in seiner Abschiedsrede. Er meinte, es sei ihm stets eine Freude gewesen, mit Bölinger über schulische Notwendigkeiten im Sinne der Kinder zu diskutieren. Meistens habe sie am Ende bekommen, was sie wollte, fügte er scherzhaft hinzu.