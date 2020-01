Familien : Mehr Zeit für Familien: Fachtag sucht nach Lösungen

Bernkastel-Wittlich (red) Zeit ist kostbar. Das wird im Familienleben besonders deutlich, wenn beide Elternteile arbeiten. Der Familienlandkreis Bernkastel-Wittlich hat mit einer Umfrage untersucht, wie sich die aktuelle Zeitpolitik auf Familien auswirkt.

Ergebnisse stellte die Fachstelle Familienbildung bei einem Fachtag in der Kreisverwaltung vor. Betreuungsbedarfe sieht die Fachstelle Familienbildung im Bereich einiger Grundschulen sowie in den Schulferien. Dr. Ingmar Rapp (Universität Kaiserslautern) stellte seine Analyse aus Sicht der Soziologie vor. Mit dabei: Stephan Rother (Kreisverwaltung), Michaele Schneider, Nathalie Vinzens-Wellems und Annette Neeb (Der Kinderschutzbund). Es zeige sich deutlich, dass es nicht „die Familie“ gebe, so Rapp. Bei allen positiven Effekten für die Vereinbarkeit der Zeitverwendungen: Flexible Arbeitszeiten haben ambivalente Folgen. Zwar fördern sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, reduzieren aber insgesamt die gemeinsame Familien- und Paarzeit. Aus vielen Gesprächen zur Familienzeit-Umfrage wurde deutlich, dass Großeltern im Spannungsfeld zwischen eigenen Erziehungsvorstellungen und heutigen Erkenntnissen der Pädagogik stehen. Daher gibt es im nächsten Jahr ein neues Angebot für in der Kinderbetreuung engagierte Omas und Opas mit Fragen zur heutigen Erziehung. Weitere Infos gibt es bei Stephan Rother, Telefon 06571/14-2220, E-Mail: Stephan.Rother@Bernkastel-Wittlich.de.

Foto: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich