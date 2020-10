Nachruf : Trauer um Morbacher Heimatforscher

Morbach Trauer um einen verdienten Heimatforscher und engagierten Mitarbeiter des Trierischen Volksfreunds: Hermann Bohn ist am Montag, 26. Oktober, im Alter von 79 Jahren plötzlich gestorben. Was er über das Hunsrücker Brauchtum nicht wusste, das brauchte man nicht zu wissen.

Seine heimatkundliche Arbeit mündete in seinem Buch „Zwischen Neujährchen und Johanniswein: Hunsrücker Bräuche und ihre Geschichte“, das 2007 im Sutton Verlag erschien. Darin hielt er bekannte Bräuche von der Hexennacht bis zum Neujährchen für die Nachwelt fest und sorgte auch dafür, dass die Erinnerung an Traditionen wach gehalten wird, die schon fast in Vergessenheit geraten sind. Er tat dies aus eigener Erfahrung oder ließ ältere Menschen zu Wort kommen. Dadurch erhielten die Informationen einen hohen Grad an Authentizität. 2018 erschien von ihm ein weiteres Buch, „Hunsrücker Brunnengeschichten“, das sich mit der Geschichte der Trinkwasserversorgung im Hunsrück befasst.