Kommunen : Gelebte deutsch-französische Partnerschaft

Ürzig (red) Das letzte Treffen der beiden Partnergemeinden Ürzig an der Mosel und Aloxe-Corton im französischen Burgund fand im Juli 2019 statt. Danach fielen sie corona­bedingt aus. Eine kleine Delegation Ürziger reiste nun auf Einladung des Freundeskreises zum französischen Nationalfeiertag nach Burgund.

Am Nationalfeiertag gab es eine Reihe privater Begegnungen mit alten Freunden und Aktionen zum 14. Juli. Aber auch in Frankreich verschlechterte sich das Wetter. Die deutschen Gäste hatten ständig die steigenden Flusspegel in der Heimat im Blick. So reisten sie in der Nacht zum 15. Juli überstürzt nach Hause ab.