Konzert : Pianistin spielt Chopin und Liszt

Sylvie Kremer. Foto: TV/Gabriele Gutekunst

Bernkastel-Kues (red) Die Pianistin Sylvie Kremer konzertiert am Freitag, 20. März, ab 19 Uhr im Kurgastzentrum Bernkastel-Kues. Auf dem Programm stehen Werke von Debussy, Chopin und Franz Liszt. Die Trierer Pianistin und Klavierlehrerin studierte Klavier und Instrumentalpädagogik und ist Teilnehmerin an der Sommerakademie für Klavier und Kammermusik in Konz.



Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.