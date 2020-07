Schule : Realschullehrerin geht in Ruhestand

Foto: Nicole Artmayer-Pazen Foto: TV/Nicole Artmayer-Pazen

Wittlich (red) Realschullehrerin Christa Kampka wurde mit Beginn der Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet. Christa Kampka unterrichtete seit 2011 an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus die Fächer Geschichte und Katholische Religion.

