Krankenhaus : Schon die 1000.  Geburt in diesem Jahr

Schon die 1000. Geburt in diesem Jahr

Wittlich (red) Auch in diesem Jahr überschreitet die Geburtshilfe Wittlich wieder die Marke der 1000 Geburten. Am 4. Oktober hat das Team um die beiden Chefärzte Dr. Peter Locher und Tadeusz Domagalski den Eltern Guido und Bianca Semrau aus Hupperath zur Geburt ihres Sohnes Max gratuliert.

Der kleine Mann startete gesund und munter mit einem Geburtsgewicht von 3330 Gramm sowie einer Größe von 49 Zentimetern ins Leben und wurde von seinen Geschwisterchen Emma und Leni sehnlichst erwartet. Unter den 1000 Geburten in diesem Jahr waren bereits 22 Zwillingsgeburten. So nimmt Max in der aktuellen Wittlicher Babystatistik nicht den Rang 1000 ein, sondern ist bereits auf Platz 1022. Im Bild: Den glücklichen Eltern Bianca und Guido Semrau gratulierten zur Geburt des kleinen Max: Schwester Nicole Eckardt (links) und Stationsleitung Schwester Anja Engeln-Jennrich (Zweite von links) im Namen der Wochenstation, Chefarzt der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr. Peter Locher (Zweiter von rechts) und Susanne Stütz (rechts) vom Hebammenteam. Foto: Swetlana Koslitin / Babysmile