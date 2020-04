Infrastruktur : Tankstelle ist Geschichte

Der Rückbau der ehemaligen Total-Tankstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich ist in vollem Gange. Derzeit steht nur noch die Gebäudehülle. Die Tankstelle hat im Frühjahr Foto: Petra Willems. Foto: TV/Petra Willems

Wittlich (will) Der Rückbau der ehemaligen Total-Tankstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich ist in vollem Gange. Derzeit steht nur noch die Gebäudehülle. Die Tankstelle hatte Ende des vergangenen Jahres geschlossen, weil der Mietvertrag ausläuft.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Folgenutzung ist unklar.