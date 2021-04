Corona : Verbundkrankenhaus hat genügend Betten - trotz steigender Zahl der Covid-19-Patienten

Wittlich Die Zahl der Corona-Patienten aus dem Kreis, die stationär behandelt werden müssen, ist zwischenzeitlich auf 20 gestiegen. Einen Engpass hat es jedoch nicht gegeben.

(will) Seit dem zurückliegenden Wochenende ist die Zahl der Patienten, die im Verbundkrankenhaus behandelt werden, stark angestiegen: Waren es am Freitag, 23. April, noch neun Covid-19-Patienten, von denen drei auf der Intensivstation behandelt wurden, meldete die Kreisverwaltung vier Tage später am Dienstag 20 Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden (drei auf der Intensivstation). Die Zahlen der sogenannten zweiten Corona-Welle im vergangenen Herbst/Winter werden allerdings derzeit noch nicht erreicht: Im Dezember 2020 wurden teilweise mehr als 30 Patienten gleichzeitig in der Klinik behandelt (wir berichteten). Zu Beginn des Jahres waren es in den ersten beiden Januar-Wochen zwischen 16 und maximal 24 Patienten, davon maximal fünf auf der Intensivstation. Im Laufe des Januars gingen die Zahlen wieder etwas zurück, seit Februar waren sie weitgehend stabil und pendelten sich zwischen vier und zwölf ein.